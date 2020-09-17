Збірна України зберегла 24 місце в рейтингу ФІФА

Національна збірна України залишилася на 24-му рядку в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який оновлений у четвер, 17 вересня.

Коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної становить 1539 пунктів, повідомляє Укрінформ. Серед представників Європейського футбольного союзу Україна йде 15-ю. На вершині списку залишається Бельгія (1773). Другою йде чемпіон світу Франція (1744), третьою - Бразилія (1712). У першу десятку рейтингу також входять Англія (1664), Португалія (1653), Уругвай (1645), Іспанія (1642), Хорватія (1628), Аргентина (1623) та Колумбія (1622). Читайте також: Збірна України з футболу 7 жовтня зіграє у Франції з чемпіонами світу Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають в рейтингу ФІФА такі позиції: Голландія (1603) - 13-та, Австрія (1505) - 27-ма. Місця опонентів Андрія Шевченка в Лізі націй УЄФА: Іспанія (1642) - 7-е, Німеччина (1602) - 14-е, Швейцарія (1600) - 15-е.