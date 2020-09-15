У «Волині» 13 позитивних тестів на коронавірус

Під питанням матчі найближчі матчі луцької команди.

Поєдинок 3-го туру Першої ліги «Волинь» - «Нива» (Тернопіль) перенесений через спалах коронавірусу в команді господарів. За інформацією «UA-Футбол», в луцькому клубі 13 позитивних тестів на коронавірус - 8 футболістів і 5 працівників клубу.

Клуб і ПФЛ поки не повідомляють про спалах коронавірусу і перенесення матчу. Матч «Волинь» - «Нива» (Тернопіль) мав відбутися 21 вересня.

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Також «Волинь» на офіційному сайті інформує про те, що поєдинок проти «Прикарпаття» у другому попередньому раунді Кубка України пройде 16 вересня з глядачами.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру Першої ліги «Волинь» зіграла внічию 1:1 з «ВПК-Агро».

Фото: fcvolyn.net