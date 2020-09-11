Став відомий розклад другого попереднього етапу Кубка України з футболу

Визначилися дати й час початку матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу.

Українська асоціація футболу (УАФ) анонсувала розклад другого попереднього етапу Кубка України-2020/21, передає Укрінформ. Читайте також: Визначився останній учасник 1/32 фіналу Кубка України з футболу Розклад поєдинків. 16 вересня: "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) - 16.00 "Кривбас" (Кривий Ріг) - "Таврія" (Сімферополь) - 16.00 "Вікторія" (Миколаївка) - "Діназ" (Вишгород) - 16.00 "Ужгород" (Ужгород) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 16.00 "Миколаїв" (Миколаїв) - "Чорноморець" (Одеса) - 17.00 "ВПК-Агро" (Магдалинівка) - "Кремінь" (Кременчук) - 18.00 "Альянс" (Липова Долина) - "Верес" (Рівне) - 18.00 "Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) - 18.00 "Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 18.00 17 вересня: "Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль) - 17.00 "Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - 18.00. Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.