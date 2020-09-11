Став відомий розклад другого попереднього етапу Кубка України з футболу
Українська асоціація футболу (УАФ) анонсувала розклад другого попереднього етапу Кубка України-2020/21, передає Укрінформ.
Розклад поєдинків.
16 вересня:
"Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) - 16.00
"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Таврія" (Сімферополь) - 16.00
"Вікторія" (Миколаївка) - "Діназ" (Вишгород) - 16.00
"Ужгород" (Ужгород) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 16.00
"Миколаїв" (Миколаїв) - "Чорноморець" (Одеса) - 17.00
"ВПК-Агро" (Магдалинівка) - "Кремінь" (Кременчук) - 18.00
"Альянс" (Липова Долина) - "Верес" (Рівне) - 18.00
"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) - 18.00
"Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 18.00
17 вересня:
"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль) - 17.00
"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - 18.00.
Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.