Перша ліга: «Металіст 1925» обіграв «Миколаїв»

Новачок дивізіону «Альянс» вийшов в лідери.

В центральному матчі 2-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Металіст 1925» (Харків) обіграв на виїзді «Миколаїв» 2:1, повідомляє Укрінформ.

«Металіст 1925» здобув важливу перемогу в Миколаєві. У складі харківського клубу відзначились Шершень і Лукас. За «Миколаїв» м’яч з пенальті забив Кушніренко.

Результати інших матчів 2-го туру: «Агробізнес» - «Кристал» - 4:2, «Нива» (Тернопіль) – «Альянс» - 1:1, «Оболонь» - «Прикарпаття» - 4:1, «ВПК-Агро» - «Волинь» - 1:1, «Чорноморець» - «Гірняк-Спорт» - 1:1.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Альянс» - 4 (2), 2.«Чорноморець» - 4 (2), 3.«Металіст 1925» - 4 (2), 4.«Оболонь» - 3 (1).

Фото: ФК "Металіст 1925"