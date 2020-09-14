Півзахисник «Динамо» Циганков пропустив тренування перед матчем з АЗ

Матч кваліфікації ЛЧ «Динамо» - АЗ зіграють 15 вересня.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков пропустив вечірнє тренування команди. Причини, чому футболіст не працював з командою, не уточнюються, повідомляє «Динамоманія».

Циганков вийшов в стартовому складі «Динамо» на матч 2-го туру УПЛ проти «Десни» (0:0). Півзахисника замінили на 64-й хвилині. Всього в новому сезоні вінгер провів два поєдинки за «Динамо», забивши один гол.

У серпні Циганков пройшов повне медичне обстеження в Німеччині через постійні травми.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня «Динамо» на НСК «Олімпійський» зіграє з АЗ в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 20:00.