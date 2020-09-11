Не виграли, бо не було удачі – Луческу

За словами головного тренера «Динамо», Тимчик отримав важку травму.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував Football Hub нічию у 2-му турі УПЛ проти «Десни» (0:0).

«Чому не забили, тому що сьогодні не було удачі. Було кілька штанг, були моменти. З ходом часу на нас тиснув результат, ми поспішали, робили неправильні речі. Тому не було забитих голів.

Ми грали проти команди, яка знала, що хоче, за що бореться, яка часто переривала гру, чим нервувала наших гравців. Нас збивали з ритму, але ми домінували.

Позитивний момент - дебют молодого Забарного. Я сміливо ввів його в гру, він відповів мені тим же. Зіграв дуже впевнено. Негативна сторона - травма Тимчик, швидше за все, надовго. Лікар сказав, що досить важка травма. Точно буде видно після завтрашньої медичного обстеження.

Це моє «везіння», що 6 гравців було травмованих ще з минулого чемпіонату. Деякі з них лише почали тренуватися, як Вербич. Команда зіграла дуже добре, нам лише не вистачило забитого гола.

Хто був здоровий, хто був готовий – ті і зіграли. У лінії захисту всі зіграли добре. Можливо, меншою мірою при грі в атаці Караваєв. Можливо, через те, що довго був відсутній, втратив певні навички, він був не такий успішний в атаці, як ми сподівалися.

Як оцінити АЗ? Дуже сильна, мобільна, потужна команда. Не дарма вони закінчили в чемпіонаті нарівні з «Аяксом». У них менше проблем, вони перенесли матч, вони відпочили, проводили контрольні матчі. Дуже складний суперник, нам треба дуже добре підготуватися, щоб досягти результату», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграло внічию 0:0 з «Десною» в матчі 2-го туру УПЛ.