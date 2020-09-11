Не виграли, бо не було удачі – Луческу

Не виграли, бо не було удачі – Луческу

Укрінформ
За словами головного тренера «Динамо», Тимчик отримав важку травму.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував Football Hub нічию у 2-му турі УПЛ проти «Десни» (0:0).

«Чому не забили, тому що сьогодні не було удачі. Було кілька штанг, були моменти. З ходом часу на нас тиснув результат, ми поспішали, робили неправильні речі. Тому не було забитих голів.

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Ми грали проти команди, яка знала, що хоче, за що бореться, яка часто переривала гру, чим нервувала наших гравців. Нас збивали з ритму, але ми домінували.

Позитивний момент - дебют молодого Забарного. Я сміливо ввів його в гру, він відповів мені тим же. Зіграв дуже впевнено. Негативна сторона - травма Тимчик, швидше за все, надовго. Лікар сказав, що досить важка травма. Точно буде видно після завтрашньої медичного обстеження.

Це моє «везіння», що 6 гравців було травмованих ще з минулого чемпіонату. Деякі з них лише почали тренуватися, як Вербич. Команда зіграла дуже добре, нам лише не вистачило забитого гола.

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Хто був здоровий, хто був готовий – ті і зіграли. У лінії захисту всі зіграли добре. Можливо, меншою мірою при грі в атаці Караваєв. Можливо, через те, що довго був відсутній, втратив певні навички, він був не такий успішний в атаці, як ми сподівалися.

Як оцінити АЗ? Дуже сильна, мобільна, потужна команда. Не дарма вони закінчили в чемпіонаті нарівні з «Аяксом». У них менше проблем, вони перенесли матч, вони відпочили, проводили контрольні матчі. Дуже складний суперник, нам треба дуже добре підготуватися, щоб досягти результату», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграло внічию 0:0 з «Десною» в матчі 2-го туру УПЛ.

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