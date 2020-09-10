Тепер у нас є шанс перемогти в Києві – тренер АЗ

Арне Слот задоволений тим, що його команда матиме більше часу на підготовку до матчу кваліфікації ЛЧ проти «Динамо».

Головний тренер АЗ Арне Слот вважає, що перенесення матчу 1-го туру чемпіонату Нідерландів проти «Утрехта» дасть його команді більше шансів пройти «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, повідомляє сайт voetbalprimeur.nl.

«Перемога над «Динамо» принесе очки в таблицю коефіцієнтів і гроші. Ми можемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Так що я думаю, що це безпрограшна ситуація для всіх.

Тепер у нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І цей шанс був би набагато менше, якби нам довелося грати в суботу проти «Утрехта», - сказав Слот.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Динамо» - АЗ зіграють 15 вересня в Києві. Перед цим кияни 11 вересня гратимуть матч УПЛ проти «Десни».