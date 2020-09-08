Суперник «Динамо» в ЛЧ відклав свій матч в національному чемпіонаті

Футболісти АЗ матимуть більше часу на підготовку до поєдинку у Києві.

Матч АЗ (Алкмаар) проти «Утрехта» в 1-му турі чемпіонату Нідерландів перенесли, повідомляє сайт клубу.

Зустріч мали зіграти 12 вересня. АЗ подав запит про перенесення, оскільки 15 вересня зіграє з «Динамо» в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Після консультації з лігою і федерацією футболу профспілка пішла назустріч нашим проханням. Перенесення цього матчу служить інтересам не лише АЗ, а й усього нідерландського футболу», - сказано в заяві клубу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зустрінеться з АЗ 15 вересня в Києві. У 2-му турі УПЛ кияни зіграють з «Десною» 11 вересня.

Фото: сайт ФК АЗ