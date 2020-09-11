"Динамо" і "Десна" зіграли без голів у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Київське "Динамо" та чернігівська "Десна" розійшлися миром у стартовому поєдинку другого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

У суботу, 12 вересня, зустрінуться "Дніпро-1" і донецький "Олімпік", ковалівський "Колос" і "Львів".

На неділю, 13 вересня, заплановані поєдинки "Миная" з "Олександрією", луганської "Зорі" з "Маріуполем", полтавської "Ворскли" з "Інгульцем".

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Матч "Рух" (Львів) - "Шахтар" (Донецьк) перенесений на 23 вересня через спалах коронавірусу у львів'ян.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).