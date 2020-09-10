В Києві стартував Кубок Дерюгіної-2020

Це перший міжнародний турнір з художньої гімнастики в світі з березня 2020-го.

Сьогодні, 10 вересня, в київському Палаці спорту розпочався 25-й ювілейний міжнародний турнір з художньої гімнастики Гран-прі Кубок Дерюгіної-2020. Протягом чотирьох днів учасниці з 16-ти країн світу братимуть участь в змаганнях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Через коронавірус турніри з художньої гімнастики не проводили з березня. «З березня місяця не було жодного міжнародного турніру по всьому світу. Україна перша перезапускає міжнародну гімнастику», – заявила головна суддя турніру Ольга Виноградна.

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Також перед відкриттям турніру організатори згадали про складну ситуацію з приміщенням у школи Дерюгіних. «Звертаюся до спільноти, до приватних підприємців з проханням прийняти базу школи Дерюгіних, бо нам потрібне місце для якісного тренування», – заявила тренер збірної України Іриша Блохіна.

Як повідомляв Укрінформ, легендарна школа художньої гімнастики залишилася без приміщення для тренувань. Представники школи Дерюгіних зверталися до влади з проханням вирішити проблему.