Школа Дерюгіних просить владу вирішити проблему з приміщенням

Жовтневий палац відмовився продовжувати оренду будівлі для школи Дерюгіних.

Президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна разом з тренерами національної збірної та школи Дерюгіних під час прес-конференції в Укрінформі попросили про допомогу держави у конфліктній ситуації навколо приміщення школи, передає кореспондент агентства.

Одна з найкращих шкіл художньої гімнастики в Україні опинилася без власного приміщення. Жовтневий палац відмовився продовжувати оренду будівлі для школи Дерюгіних. Популярний в Україні вид спорту залишився без власної бази та центру олімпійської підготовки. Зараз гімнастки тимчасово тренуються в спортивному залі КНУ імені Шевченка.

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«Нашій школі 63 роки, у нас велика історія, але зараз наші діти залишилися на вулиці. В листопаді в Україні відбуватиметься чемпіонат Європи з гімнастики, а нам немає де тренуватися», - заявила Ірина Дерюгіна . «Ситуація критична, і люди повинні нас почути і почати діяти», - додала старший тренер збірної України Іриша Блохіна.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті карантинних заходів міжнародні турніри з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної» і зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2020 («Кубок Стели Захарової») під загрозою зриву. Представники української гімнастики звернулися до держави з проханням дати дозвіл на проведення в нашій країні престижних міжнародних стартів.