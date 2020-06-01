Гімнасткам Школи Дерюгіних довелося тренуватися просто неба

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, на площі перед Міжнародним центром культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) у Києві пройшла акція Save Deriugina School на підтримку Дитячо-юнацької спортивної школи Дерюгіних.

Під час акції гімнастки-"художниці", вихованки школи та їхні тренери провели тренування просто неба, адже займатися їм більш немає де, повідомляє Укрінформ.

Справа в тому, що Жовтневий палац, де з 1957 року були розташовані головний офіс та спортивний зал ДЮСШ, з березня нинішнього року зачинив двері перед гімнастками. Всесвітньо відома Школа Дерюгіних, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Таким чином, близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, окрім проводення тренувань прямо на вулиці.

Напередодні засновниця школи, Герой України Альбіна Дерюгина звернулася до Федерації профспілок України, мера Києва Виталія Кличка та Президента України Владимира Зеленського із проханням врятувати вітчизняну художню гімнастику.

"Нещодавно ми отримали листа від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення.

Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення Школи Дерюгіних єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати, там уже анонсуються концерти, а закривають лише Школу Дерюгіних", - зазначається у зверненні.

Альбіна Дерюгіна запропонувала укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок України та ДЮСШ Дерюгіних, терміново локалізувати аварійно-небезпечну ділянку, спільно з КМДА та за участю керівництва школи пропрацювати можливості для проведення ремонтних робіт вже нинішнього року.