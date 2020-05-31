"Пробіг під каштанами" зібрав вже 370 тисяч на допомогу лікарням

Під час онлайн-пробігу під каштанами у столиці до Дня Києва організатори зібрали 370 тисяч гривень на допомогу лікарням. Збір коштів триває.

Про це повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка, який взяв участь у заході.

"Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу", - йдеться у повідомленні.

Кличко взяв участь у щорічному благодійному «Пробігу під каштанами» / Фото: kiev.klichko.org

Також зазначається, що збір благодійних коштів проводиться з метою допомоги лікарням, зокрема Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Збір коштів триває і всі охочі можуть зареєструватися на сайті благодійного фонду «Пробіг під каштанами» та зробити свій внесок.

Зазначається, що цього року через обмеження пробіг відбувся в онлайн-форматі. Дистанцію в 5 кілометрів бігли 10 киян, яких організатори обрали амбасадорами столиці. До пробігу долучився і мер Києва.

"Цей пробіг уже став для мене, як і для багатьох киян, традицією. Бо ми з вами не уявляємо свого життя без спорту та руху! А ще це - можливість своїм маленьким внеском зробити світ добрішим і допомогти дітям з вродженими вадами серця. На жаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію за всіх киян", - сказав Кличко.

Стартували учасники від пам’ятника засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та сестрі їх Либеді, а фінішували на Поштовій площі біля скульптурної композиції малюків, що пускають кораблики.

Крім Кличка, до пробігу долучились міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт; лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, заслужений лікар України Володимир Жовнір; учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», 2015-2016 рр., резервіст оперативного резерву першої черги ЗСУ Віктор Шевченко, представник збірної команди Ігор Нескорених Максим Єрмохін, тренерка пробігу, призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Христина Струй; переможниця 1-го благодійного заходу «Пробіг під каштанами» Наталія Лєбєдєва; представниця найчисленнішої корпоративної команди, заступник голови правління «Райффайзен Банку Аваль» Наталія Гуріна.

Як повідомлялося, у Києві в неділю, 31 травня, до Дня міста відбувся онлайн-пробіг під каштанами. Учасники пробігу бігли по тротуару, дороги в Києві не перекривали.