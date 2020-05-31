У Києві стартував онлайн-пробіг під каштанами
Старт пробігу транслювали на сторінці "Пробіг під каштанами" у Facebook.
Пробіг стартував від пам'ятника засновникам Києва, учасники пробігу біжать по тротуару, дороги в Києві не перекривали.
За задумом організаторів, за всіх киян бігтиме команда амбасадорів, які подолають дистанцію 5 км вулицями Києва. Організатори пропонують киянам приєднатися до пробігу в онлайні – подивитися трансляцію та зробити благодійний грошовий внесок – 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших.
Як повідомляє Київська міська рада, цього року за всіх киян дистанцію подолають: Київський міський голова Віталій Кличко; міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт; лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, заслужений лікар України Володимир Жовнір; учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», 2015-2016 рр. діючий резервіст оперативного резерву першої черги ЗСУ, директор Київського міського Палацу ветеранів Віктор Шевченко; представник збірної команди Ігор Нескорених Максим Єрмохін; тренерка пробігу, призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Христина Струй; переможниця 1-го благодійного заходу «Пробіг під каштанами» Наталія Лєбєдєва; представниця найчисленнішої корпоративної команди, заступник голови правління «Райффайзен Банку Аваль» Наталія Гуріна.
Також у КМДА зауважують, що в ефірі телеканалу «Київ» триває святкова програма. Після пробігу в ефірі телеканалу «Київ» можна буде побачити і почути радіоконцерти гуртів:
-
«ADAM» – 13:15;
-
«On I Ona» – 14:15;
-
гурт [О] – 15:25;
-
«Нумер 482» – 16:10;
-
«Green Grey» – 16:45. Виступ гурту і закриє святковий марафон в ефірі.
Також повідомляють, що готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах.
Так, Академічний камерний хор «Хрещатик» створив хорову версію пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка «Як тебе не любити, Києве мій!».
Київський академічний муніципальний духовий оркестр підготував відеоролик пісні-привітання «Щастя, добра і любові».
Відеопривітання піснею «Україна – рідний край» записав Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро».
Гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Пісня над Дніпром-2020» імені Анатолія Авдієвського покажуть на Youtubе-каналі UA:ESTRADA.TV.
Також у мережі покажуть гала-концерт «Світові шедеври» за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.
31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького у запису, присвяченого Дню Києва.
Жителі міста, які цими вихідними близько 20:00 проходитимуть повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, що на вул. Межигірській, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.
У Київській міській раді нагадують, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.
Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.
Фото: facebook.com/Probegpodkashtanami