Столиця України відзначає День Києва

У неділю, 31 травня, столиця України відзначає свій день народження, їй виповнюється 1538 років.

У цьому році святкування Дня Києва проходить в умовах карантину, святкові заходи проводять в онлайн і телеформаті.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, його заснували полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назву місто отримало на ім'я Кия – найстаршого з братів, який і вважається засновником міста.

Вперше День Києва відзначили в 1982 році – тоді місту виповнилося 1500 років. З того часу столиця відзначає свято щорічно.

Нині масові заходи заборонені, тому День Києва святкуватиметься в онлайн-форматі. Зокрема, на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.

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Традиційний «Пробіг під каштанами» відбудеться теж в онлайн-форматі. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції та зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів і медичних установ.

В цьому році на День Києва, 31 травня, почнуть працювати столичні фонтани.