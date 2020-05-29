До Дня Києва пам’ятники "заспівали" романс

Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Цими вихідними Київ відзначатиме свій день народження. Не буде традиційних масових святкувань. Усі заходи передбачені в онлайн форматі. Але кожен із нас може зізнатися в любові до свого міста, прогулятися улюбленими місцями. Опублікувати фото і відео Києва. На честь свята нашого улюбленого міста заспівали навіть столичні пам’ятники. «Старий київський романс» любові до Києва зазвучав голосами солістів капели Ревуцького, квартету «Імпресіо» та Анни Зарецької. В аранжуванні керівника капели Ревуцького Олександра Круковського. Наша столиця – найгарніша і найдушевніша! Насолоджуйтеся Києвом, любіть його!" – написав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн форматі.

День Києва відзначають в останню неділю весни.