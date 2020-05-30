У Києві до Дня міста оновили дві старовинні вулиці

До Дня Києва у столиці оновили дві старовинні вулиці - Покровську та Золотоворітську.

Про це розповів Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Київ оновлюється і гарнішає. Незважаючи на обмеження і економічну ситуацію, пов’язану з пандемією, столиця не зупинила роботи на об’єктах, що запланувала відремонтувати цього року. Зокрема, до Дня міста дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці - Покровської та Золотоворітської", - повідомив він.

Зокрема, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги та замість асфальту вклали масивну бруківку. Таким чином вулиці повернули її історичний вигляд.

Кличко нагадав, що Покровська - одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані XV століттям. Тоді вона носила назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна.

Окрім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари та нову дощову каналізацію. Встановили сучасне освітлення.

За словами міського голови, на Золотоворітській відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення.

Кличко розповів, що завершено також роботи з капремонту на ще одній із центральних вулиць – Пушкінській. Вона стала по-справжньому велодружньою - першою в Києвi зі спеціальними велосвітлофорами та зоною очiкування велосипедистами сигналу свiтлофору.

Як відомо, за традицією в останні вихідні травня кияни відзначають День міста.

Нині масові заходи заборонені, тому День Києва буде святкуватись в онлайн-форматі. Зокрема, на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.

Традиційний «Пробіг під каштанами» відбудеться теж в онлайн-форматі. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ.

Цього року саме на День Києва, 31 травня, розпочнуть роботу київські фонтани.