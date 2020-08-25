Представники гімнастики просять дозволити провести в Україні традиційні турніри

Унаслідок карантинних заходів міжнародні турніри з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної" та зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup-2020 ("Кубок Стелли Захарової") під загрозою зриву.

Під час пресконференції в Укрінформі представники української гімнастики звернулися до держави із проханням дати дозвіл на проведення в нашій країні престижних міжнародних стартів, без яких спортсмени не зможуть належним чином підготуватися до Олімпіади, передає кореспондент агентства.

"У цей важкий час ми не відчуваємо необхідної підтримки з боку держави, - заявила олімпійська чемпіонка, організатор Ukraine International Cup-2020 Стелла Захарова. - Спортсмени залишилися наодинці із собою. Олімпіаду перенесли, але ж її ніхто не відміняв. Ще розіграні далеко не всі ліцензії на Ігри. У багатьох країнах держава йде назустріч спортсменам, у Європі відкриті зали, проводяться змагання. В Україні ж немає підготовчих стартів. Олімпіада - це престижна подія не лише для атлетів, але й для всієї держави. Ситуація тривожна, причому не лише в гімнастиці, але і в інших видах спорту. Спортивний голод відчувають усі. Ми також хочемо звернутися до Міжнародного олімпійського комітету із запитанням - як нам виходити із цієї ситуації".

Президент вітчизняної Федерації художньої гімнастики, главний тренер збірної України Ірина Дерюгіна зазначила, що гімнастика вже давно скучила по змаганням.

"Скажу, що увесь період карантину ми пройшли дуже активно. У нас не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Люди, які активно займаються спортом, не хворіють. Тиждень тому ми провели у Києві чемпіонат України - у Палаці спорту, без глядачів. Виступали представниці 14-ти областей. Усі здали тести, все було чудово. Гімнастки дуже скучили за змаганнями. Перенесення Олімпіади - для них велика драма. Спортсмени не можуть не змагатися, для них зупинка - кінець. Ми маємо провести у Київі "Кубок Дерюгіної" та чемпіонат Європи. Профільне міністерство нас розуміє, а от держава... На "Кубок Дерюгіної", який має відбутися 10-13 вересня, заявилися 14 країн, 26-29 листопада у Києві також запланований чемпіонат Європи. Ми маємо пройти змагальну "обкатку" і вдало виступити на ліцензійних стартах. Державі вірто піти назустріч спортсменам ще й тому, що Україна конкурентноздатна саме у цій галуз", - сказала Ірина Дерюгіна.

Володарка бронзової нагороди чемпіонату світу з художньої гімнастики Влада Нікольченко підкреслила, що попри складнощі українські гімнастки готові показати хороші результати.

"Мені хотілося б, аби нас почули і простягли руку допомоги у проведенні змагань. У нашому "Кубку Дерюгіної" традиційно бажають виступити багато країн. Звичайно, нинішнього року є свої складнощі, пов'язані з пандемією. Нині ми входимо у форму і хочемо показати хороші результати. Це дуже важливо у процесі підготовки до Олімпійських ігор. Дуже хочу, щоб спортсменів почули", - сказала відома українська "художниця".

Як повідомлялося, 25-й "Кубок Дерюгіної" та 18-й за ліком Ukraine International Cup-2020, які мали пройти навесні у Києві, не відбулися через пандемію коронавірусу.

На фото: Стелла Захарова/ukrinform.ua.