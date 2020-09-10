US Open: Тім і Медведєв вийшли у півфінал

11 вересня Тім і Медведєв зіграють між собою за вихід у фінал.

В Нью-Йорку на турнірі серії Grand Slam - US Open визначились усі півфіналісти у чоловіків і жінок, повідомляє Укрінформ.

Останніми півфіналістами у чоловічому турнірі стали австрієць Домінік Тім (третя ракетка світу) та росіянин Даніїл Медведєв. Тім в трьох сетах обіграв Алекса де Мінаура (Австралія) – 6:1, 6:2, 6:4, а Медведєв переміг свого земляка Андрія Рубльова – 7:6, 6:3, 7:6.

Як повідомляв Укрінформ, раніше до півфіналу пробились німець Олександр Зверєв (5-й сіяний) та іспанець Пабло Карреньо-Буста. 11 вересня Зверєв і Карреньо-Буста зіграють у першому півфіналі US Open-2020.

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