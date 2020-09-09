US Open: Карреньо-Буста і Зверєв вийшли у півфінал
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Укрінформ
Іспанець обіграв Дениса Шаповалова за 4 години.
В Нью-Йорку на турнірі серії Grand Slam - US Open визначились перші півфіналісти у чоловіків і жінок, повідомляє Укрінформ.
У чоловічому турнірі до півфіналу пробились німець Олександр Зверєв (5-й сіяний) та іспанець Пабло Карреньо-Буста. В чвертьфіналах Зверєв обіграв хорвата Борну Чорича – 1:6, 7:6, 7:6, 6:3, а Карреньо-Буста в рівному поєдинку здолав канадця Дениса Шаповалова – 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.
11 вересня Зверєв і Карреньо-Буста зіграють у першому півфіналі US Open-2020.
Іншу пару півфіналістів складуть переможців матчів Андрій Рубльов (Росія) – Даніїл Медведєв (Росія) і Алекс де Мінаур (Австралія) – Домінік Тім (Австрія). Матчі зіграють 9 і 10 вересня.
Фото: Getty Images