Джоковича зі скандалом дискваліфікували з US Open

Головний фаворит турнірну вдарив м'ячем лінійного суддю.

Сербський тенісист Новак Джокович дискваліфікований з US Open за удар м'ячем в лінійного суддю, повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався під час чвертьфінального матчу з Пабло Карреньо-Бустою з Іспанії. За рахунку 5:6 в першому сеті, серб, роздратований програшем подачі, не дивлячись вибив м'яч в сторону і влучив у горло жінці-судді.

Після тривалої дискусії Джоковича дискваліфікували і зарахували йому технічну поразку. Карреньо-Буста пройшов до наступного етапу.

Джокович вже вибачився перед суддею і організаторами турніру.

Як повідомляв Укрінформ, українка Марта Костюк дійшла до третього кола US Open.

Фото: USA Today Sports