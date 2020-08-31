Чого очікувати від US Open-2020?

В останній день літа в Нью-Йорку стартує перший турнір «Великого шолома» в умовах коронавірусу.

Кінець серпня - перша половина вересня для тенісних уболівальників традиційно проходить під знаком боїв на кортах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг. Як не парадоксально може здатися, 2020 й рік в цьому сенсі не стане винятком – US Open цього сезону пройде в заплановані з самого початку терміни. І сезон, як прогнозують аналітики Parimatch, може принести нам кілька сенсацій.

Звичайно, світова пандемія залишить величезний відбиток на проведенні турніру. Організатори US Open вже рапортують про безпрецедентні заходи безпеки, порушення яких може призвести до найсерйозніших наслідків для гравців і членів їх команд. Але найголовніше це те, що пандемія завдала великої шкоди складу турніру. Через коронавірус і супутні складнощі в організації поїздки в США в цьому році ми не побачимо на турнірі в Нью-Йорку чинного чемпіона в чоловічому одиночному розряді Рафаеля Надаля, п'ятикратного володаря головного трофея Роджера Федерера, чемпіона-2016 Стена Вавринку, дев'яту ракетку світу Гаеля Монфіса та інших.

У жіночому одиночному розряді втрати не менш серйозні. Турнір пропустять перша і друга ракетки світу Ешлі Барті і Симона Халеп, чинна чемпіонка Бьянка Андреєску, а також голландка Кікі Бертенс. Для українських уболівальників великою втратою є відмова Еліни Світоліної, яка вирішила сконцентруватися на ґрунтовій частині сезону. Вона починається відразу після Відкритого чемпіонату США.

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Джокович - явний претендент на перемогу. Все настільки однозначно?

Участь першої ракетки світу в US Open-2020 до останнього моменту була під великим питанням. Джокович спочатку був великим противником правил протоколу безпеки, згідно з яким тенісиста можуть зняти з турніру, якщо у хоча б одного члена його команди виявлять коронавірус. Однак пізніше сторонам вдалося знайти компроміс, і Джокович вирішив поїхати в Нью-Йорк відразу на два турніри - перенесений з Цинциннаті Masters і, власне кажучи, US Open.

Тепер же Джокович є єдиною суперзіркою в чоловічій сітці і очевидним претендентом на перемогу у турнірі. Звичайно, є ще представник колись існуючої Великої четвірки Енді Маррей, але його кондиції на даний момент далекі від ідеальних, і він не розглядається в числі головних претендентів на титул.

Аналітики Parimatch пропонують на перемогу Джоковича на турнірі коефіцієнт 1.83, що вкрай рідко можна побачити на турнірах такого рівня, де конкуренція в звичайних ситуаціях зашкалює на всіх рівнях. Головними суперниками серба називають росіянина Данила Медведєва (7.50), який минулого року на кортах Нью-Йорка дійшов до фіналу, де в п'яти сетах поступився Надалю, а також третю ракетку світу Домініка Тіма (7.00). Нехай австрієць головних досягнень у своїй кар'єрі досягав на грунті, але в такій нестандартній ситуації може вистрілити і на харді, тим більше що він другий сіяний на турнірі і має зручну сітку.

До слова, у Джоковича турнірний шлях також проглядається досить нескладний. Лише в четвертому колі він може вийти на Джона Ізнера, а в чвертьфіналі самим грізним його суперником може бути Давід Гоффен. Погодьтеся, підстав хвилюватися у серба небагато. У першому колі він зіграє проти боснійця Даміра Джумхурія, і аналітики Parimatch практично не сумніваються, що це буде перемога в трьох легких сетах, пропонуючи коефіцієнт 1.84 на тотал більше 25.5 геймів.

Тіньовими претендентами на перемогу у турнірі також є два представника нового покоління тенісистів – Стефанос Ціціпас і Олександр Звєрєв. Грецький тенісист вже показав високий рівень своєї готовності до американської серії на Masters в Нью-Йорку, а Звєрєв, традиційно непогано користується своєю подачею на харді. Завдяки п'ятому номеру посіву, Звєрєв цілком може розраховувати на мінімальну кількість проблем на шляху до чвертьфіналу. Перемогу Ціціпаса на турнірі аналітики Parimatch оцінюють коефіцієнтом 8.00, Звєрєва - 15.50.

Повертаючись до турніру Masters в Нью-Йорку, також важливо відзначити непогану форму Мілоша Раонича. Канадець через постійні травми давно не показував серйозних результатів, але відразу після рестарту сезону цілком може здивувати, якщо не буде давати збої його головна зброя - подача. Цілком логічно, що до шансів Раонича на успіх на всьому турнірі потрібно ставитися обережно, але і коефіцієнт 25.00 натякає, що канадець дуже близький до групи лідерів.

Перше коло в чоловічій сітці також не обділене інтригуючими протистояннями. Одним з найцікавіших обіцяє стати матч Теніса Сандгрена і Роберто Баутісти-Агута. Іспанець, який, на відміну від більшості своїх співвітчизників, саме на харді любить грати найбільше, оцінюється аналітиками Parimatch як очевидний претендент на перемогу (1.19), але американець завжди добре грає на домашніх кортах і вже неодноразово дарував сенсації на турнірах «Великого шолома», що цілком може зробити і цього разу. Коефіцієнт на його перемогу - 4.80.

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Жіночі інтриги. Чи завоює Серена 24-й «Шолом»?

Ситуація в жіночій сітці виглядає більш заплутаною, ніж у чоловічій, через відсутність головної зірки. Виступ на Premier в Нью-Йорку показав, що результат 2018-го року може повторити Наомі Осака і знову завоювати титул, але, як мінімум, два аспекти навіюють сумніви: психологічна нестійкість японки, а також занадто велика її залученість в громадську роботу навколо антирасистських протестів, що в будь-який момент може закінчитися її зняттям з турніру. Проте, аналітики Parimatch вважають, що у Осаки найбільші шанси на титул, пропонуючи коефіцієнт 6.50 на її тріумф.

Стільки ж дають і на перемогу Серени Вільямс, яка два останні роки була в фіналі на кортах Центру імені Біллі Джин Кінг, а за всю кар'єру перемагала тут шість разів. Незважаючи на 38-річний вік, американка ще сповнена надій завоювати свій 24-й титул на турнірах «Великого шолома» і зрівнятися за цим показником з легендарною Маргарет Корт. Напевно, саме це і є головною мотивацією для Серени, яка завдяки досвіду завжди може вичавити сприятливий результат.

Першою сіяної на US Open в цьому році буде чешка Кароліна Плішкова, що грала тут у фіналі в 2016-му році. Її успіх на турнірі оцінюється коефіцієнтом 13.00, третім після Осаки і Серени. Однак гра чешки після рестарту сезону не дає оптимізму її шанувальникам з самого початку, а поразка від росіянки Вероніки Кудерметової вже в першому матчі на Premier в Нью-Йорку лише посилила ці побоювання.

Уже в першому колі US Open Плішкова зіграє проти українки Ангеліни Калініної. Незважаючи на те, що аналітики Parimatch дають Калініній небагато шансів на успіх в матчі проти першої сіяної (9.12), її можливість створити одну з головних сенсацій першого раунду не виглядає чимось надто неймовірним.

Пошуміти на US Open-2020 може і загартована в боях екс-перша ракетка світу Вікторія Азаренко. Білоруска в свої найкращі сезони була дуже грізною на харді, а її виступ на Premier в Нью-Йорку показує, що вона нарешті змогла відсторонитися від особистих проблем і зосередиться на тенісі. Коефіцієнт на успіх білоруски на турнірі 29.00, але в першому колі вона явна претендентка на перемогу в грі з Барбарою Хаас - 1.08.

Головні українські надії на US Open-2020 пов'язані з виступом Даяни Ястремської. Вона отримала 19-й номер посіву, а значить, не зустрінеться з сіяною тенісисткою до третього кола. У першому раунді одеситка зіграє з маловідомою австралійкою Астра Шармою, тому не дивно, що аналітики Parimatch бачать її головною претенденткою на перемогу, пропонуючи коефіцієнт 1.15. Загалом же, Ястремська входить в пул тіньових лідерів турніру, а ризикнули поставити на її успіх пропонують з коефіцієнтом 41.00.

Всього ж в жіночому одиночному розряді US Open-2020 буде досить велика кількість українок. У матчах першого кола українські вболівальники тенісу зможуть побачити відразу сім матчів за участю своїх співвітчизниць.

Крім Ястремської, лідерами своїх матчів також будуть Леся Цуренко (коефіцієнт на перемогу 1.64 в матчі проти американки Медісон Бренгл), Катерина Бондаренко (1.20 на виграш в поєдинку з володаркою wildcard американкою Еллі Кік), Катерина Козлова (1.64 проти американки Вітні Осігве), а також Марта Костюк (1.77 на успіх в грі з росіянкою Дариною Касаткіною). А ось Катаріні Завацькій в матчі проти 11-ї сіяної Олени Рибакіної, потрібно буде постаратися, щоб створити сенсацію - коефіцієнт на її перемогу 4.62 проти 1.20 на успіх тенісистки з Казахстану.

US Open-2020 традиційно триватиме два тижні і закінчиться 13 вересня. Незалежно від підсумкових результатів турніру у всіх розрядах, цей розіграш повинен стати одним з найбільш пам'ятних за багату 139-річну історію легендарного чемпіонату.

Фото: Getty Images, SGB Media, US Today, Jimmie48 Photography