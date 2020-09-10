Азаренко розгромила Мертенс і зіграє з Вільямс в 1/2 фіналу US Open
Укрінформ
Вікторія Азаренко з Білорусі з рахунком 6:1, 6:0 здобула впевнену перемогу над бельгійкою Елізе Мертенс у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).
Путівку у фінал третього в сезоні турніру серії Grand Slam Азаренко розіграє з американкою Сереною Вільямс, передає Укрінформ.
Зустріч Азаренко і Вільямс відбудеться 11 вересня.
Раніше повідомлялося, що Вільямс в 1/4 фіналу US Open обіграла представницю Болгарії Цветану Піронкову.
Фото: Reuters.