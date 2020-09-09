Серена Вільямс вийшла у півфінал US Open

Американка обіграла болгарську тенісистку Піронкову в трьох сетах.

В Нью-Йорку на турнірі серії Grand Slam – US Open визначилась третя півфіналістка у жінок, повідомляє Укрінформ.

В матчі Цветана Піронкова (Болгарія) – Серена Вільямс (США) болгарська тенісистка виграла перший сет 6:4. Американка взяла другу партію 6:3. У вирішальному сеті Вільямс перемогла 6:2.

В останньому жіночому півфіналі зіграють Вікторія Азаренко (Білорусь) і Еліза Мертенс (Бельгія).

Як повідомляв Укрінформ, в півфінал US Open вже пробились японка Наомі Осака (4-а сіяна) і американка Дженніфер Бреді. Півфінал Осака – Бреді зіграють 11 вересня.

Фото: USA Today