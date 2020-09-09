Серена Вільямс вийшла у півфінал US Open
Укрінформ
Американка обіграла болгарську тенісистку Піронкову в трьох сетах.
В Нью-Йорку на турнірі серії Grand Slam – US Open визначилась третя півфіналістка у жінок, повідомляє Укрінформ.
В матчі Цветана Піронкова (Болгарія) – Серена Вільямс (США) болгарська тенісистка виграла перший сет 6:4. Американка взяла другу партію 6:3. У вирішальному сеті Вільямс перемогла 6:2.
В останньому жіночому півфіналі зіграють Вікторія Азаренко (Білорусь) і Еліза Мертенс (Бельгія).
Як повідомляв Укрінформ, в півфінал US Open вже пробились японка Наомі Осака (4-а сіяна) і американка Дженніфер Бреді. Півфінал Осака – Бреді зіграють 11 вересня.
Фото: USA Today