Осака і Бреді вийшли у півфінал US Open

Колишня перша ракетка світу обіграла Шелбі Роджерс.

В Нью-Йорку на турнірі серії Grand Slam - US Open визначились перші півфіналісти у чоловіків і жінок, повідомляє Укрінформ.

У жінок в півфінал пробились японка Наомі Осака (4-а сіяна) і американка Дженніфер Бреді. В чвертьфіналах Осака обіграла американку Шелбі Роджерс – 6:3, 6:4, а Бреді пройшла Юлію Путінцеву з Казахстану – 6:3, 6:2.

Півфінал Осака – Бреді зіграють 11 вересня.

Іншу пару півфіналістів складуть переможці матчів Цветана Піронкова (Болгарія) – Серена Вільямс (США) та Вікторія Азаренко (Білорусь) – Еліза Мертенс (Бельгія). Матчі зіграють 9 і 10 вересня.

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