У директора Тур де Франс діагностували COVID-19

Директор велогонки Тур де Франс Крістіан Прюдомм захворів на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив телеканал France 24

Директор Тур де Франс Крістіан Прюдомм отримав позитивний результат тесту на COVID-19 та пішов на семиденний карантин. Його обов'язки на гонці тимчасово виконуватиме член команди організаторів заходу, колишній професійний спортсмен з велосипедних перегонів Франсуа Лемаршан.

Крім того, тести підтвердили позитивні результати захворювання коронавірусом у чотирьох представників команд INEOS, Cofidis, AG2R La Mondiale, Mitchelton-Scott. Згідно з особливим регламентом, який набув чинності цього року, через пандемію коронавирусу вся команда цілком може бути знята зі змагань Тур де Франс, якщо двоє з її учасників у семиденний період здадуть позитивні тести.

Французька преса також повідомляє, що за чотири дні до виявлення захворювання у Крістіана Прюдомма етап велоперегонів відвідав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який пересувався в одному автомобілі з керманичем Тур де Франс

У кабінеті міністрів запевняють, що директор Тур де Франс і прем'єр-міністр під час поїздки в автомобілі дотримувалися правил санітарної безпеки і не знімали захисних масок. Сам Жан Кастекс заявив, що чудово почувається, але в терміновому порядку здасть тест на коронавірус. За його словами, перед поїздкою на Тур де Франс він також перевірявся на COVID-19, як того вимагає санітарний протокол велогонки, і результат тесту був негативним.

«Прем'єр-міністр перебував у безпосередньому контакті з інфікованим. Тому в разі потреби урядову нараду, запланову на середу, 9 вересня, може бути перенесено або вона відбудеться у режимі відеозв'язку», - заявив президент Франції Емманюель Макрон.

фото: © ASO/Thomas Maheux