У директора Тур де Франс діагностували COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомив телеканал France 24
Директор Тур де Франс Крістіан Прюдомм отримав позитивний результат тесту на COVID-19 та пішов на семиденний карантин. Його обов'язки на гонці тимчасово виконуватиме член команди організаторів заходу, колишній професійний спортсмен з велосипедних перегонів Франсуа Лемаршан.
Крім того, тести підтвердили позитивні результати захворювання коронавірусом у чотирьох представників команд INEOS, Cofidis, AG2R La Mondiale, Mitchelton-Scott. Згідно з особливим регламентом, який набув чинності цього року, через пандемію коронавирусу вся команда цілком може бути знята зі змагань Тур де Франс, якщо двоє з її учасників у семиденний період здадуть позитивні тести.
Французька преса також повідомляє, що за чотири дні до виявлення захворювання у Крістіана Прюдомма етап велоперегонів відвідав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який пересувався в одному автомобілі з керманичем Тур де Франс
У кабінеті міністрів запевняють, що директор Тур де Франс і прем'єр-міністр під час поїздки в автомобілі дотримувалися правил санітарної безпеки і не знімали захисних масок. Сам Жан Кастекс заявив, що чудово почувається, але в терміновому порядку здасть тест на коронавірус. За його словами, перед поїздкою на Тур де Франс він також перевірявся на COVID-19, як того вимагає санітарний протокол велогонки, і результат тесту був негативним.
«Прем'єр-міністр перебував у безпосередньому контакті з інфікованим. Тому в разі потреби урядову нараду, запланову на середу, 9 вересня, може бути перенесено або вона відбудеться у режимі відеозв'язку», - заявив президент Франції Емманюель Макрон.
фото: © ASO/Thomas Maheux