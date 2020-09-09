У Запоріжжі на COVID-19 захворіло керівництво обласної прокуратури

У Запоріжжі коронавірус виявили у керівника обласної прокуратури Володимира Калюги та у двох його заступників.

Про це кореспонденту Укрінформу підтвердили в Запорізькій ОДА.

"Інформація про те, що керівник обласної прокуратури та два його заступники хворі на коронавірус - правда. Відомо, що станом на вихідні (5 - 6) вересня він був підключений до апарату ШВЛ, але зараз, наскільки нам відомо, він вже відключений від нього", - сказала очільник пресслужби ОДА Тетяна Дроботя.

Про те, що обласний прокурор знаходиться в тяжкому стані та знаходиться на апараті ШВЛ на своїй сторінці у Фейсбуці написав колишній нардеп Ігор Артющенко.

"В Запоріжжі обласний прокурор знаходиться в тяжкому стані на апараті ШВЛ, захворіли його заступники та рядові співробітники. Одна працівниця вагітна та знаходиться в лікарні з високою температурою. По суті, робота обласної прокуратури паралізована", - зазначив він.

Крім того, стало відомо, що на коронавірус захворіла чиновниця з Департаменту соціального захисту населення ОДА, керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За останню добу в області зареєстровано 60 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього в регіоні 2041 лабораторно підтверджений випадок захворювання.

Станом на ранок 9 вересня в Україні виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.