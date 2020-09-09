Чернігівщина побила черговий коронавірусний антирекорд

Восьмого вересня у Чернігівській області повідомили про 112 нових хворих на коронавірус, що є найбільшим показником в області за весь час пандемії.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"За минулу добу зареєстрована рекордна кількість інфікованих коронавірусом – 112. З них 21 випадок виявлений у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 – у Бобровицькому, 14 – у Чернігові", - написав він.

Цього ж дня від коронавірусу помер 75-річний мешканець області.

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадків інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 – лікується амбулаторно, 249 – перебуває на госпіталізації у медзакладах, 40 летальних випадків та 9 померлих осіб із супутнім діагнозом COVID-19.

За минулу добу в області проведено 986 тестів (ПЛР та ІФА).

Фото: АА