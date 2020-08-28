Майже половина Чернігівщини потрапила до "жовтої" та "помаранчевої" карантинних зон

Відповідно до нового епідемічного зонування України за поширенням коронавірусу, з 31 серпня значна частина Чернігівщини опиняється в "жовтій" та "помаранчевій" зонах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

"З 31 серпня частина Чернігівської області (міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський райони) потрапляє до "жовтої" зони, а Бобровицький район - до "помаранчевої", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на два тижні.

Відомо, що загалом на Чернігівщині - 4 міста обласного значення та 22 райони. Із "зеленої" зони вийшло 3 міста та 9 районів.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні зберігаються обмеження "зеленої" плюс не можна відвідувати установи соціального захисту з перебуванням людей похилого віку. У "помаранчевій", окрім обмежень "жовтої" та "зеленої" зон, забороняється діяльність закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів і ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури.

Як повідомлялося, починаючи з середини серпня на Чернігівщині спостерігається спалах захворюваності на COVID-19, рекордними цифрами були 47 та 97 нових випадків за добу. Загалом в області зареєстровано 1649 випадків, з яких 29 - летальні. На сьогодні 900 хворих одужали, 544 лікуються амбулаторно, 173 людини - госпіталізовані.

За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру, на самоізоляції та під медичним наглядом в області перебуває 717 чоловік. Із них 701 людина - контактна з хворими особи, 16 - прибули в область із інших країн.

Станом на ранок 28 серпня в Україні зафіксовано 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 - летальний, 55 083 пацієнти одужали. За останню добу зафіксовано 2438 нових випадків, одужали 866 громадян. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус , Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин на 2 місяці - до 31 жовтня п. р.