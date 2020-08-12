На Чернігівщині - рекордна кількість нових випадків COVID-19 із початку пандемії

За останню добу на Чернігівщині виявлено найбільше за весь період пандемії нових випадків інфікування коронавірусом - 42.

Як передає Укрінформ, таку велику для регіону цифру оприлюднив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"За інформацією Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 11 годину 12 серпня в області виявлено 42 нових випадки COVID-19", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що значною є й кількість людей, які потрапили до лікарні, - 22 особи. Решта лікуються амбулаторно. 21 людина одужала.

Загалом на Чернігівщині зареєстровано 1080 випадків інфікування коронавірусом, з яких 16 - летальні. Активних на сьогодні - 407, госпіталізовано 69 осіб.

Останнім антирекордом захворюваності на COVID-19 було 40 нових випадків на добу станом на 2 серпня, але така кількість фіксувалась лише один раз. На цьому тижні упродовж кількох днів захворюваність стрімко пішла на спад, позначалася цифрами 10-13 нових випадків на добу, що було удвічі менше, ніж у середньому в першій декаді серпня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків COVID-19, із них за добу - 1 433. Загалом від початку пандемії в країні померли 1970 інфікованих, одужали 45 686 людей.