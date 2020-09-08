«Анкарагюджю» не заплатив «Динамо» 300 тисяч євро за оренду Родрігеша

Нападник київського клубу каже, що турки скористались його конфліктом з партнером по команді аби не платити «Динамо».

Нападник «Динамо» і збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш стверджує, що турецький «Анкарагюджю» не заплатив «Динамо» 300 тисяч євро за його оренду, повідомляє видання Tageblatt.

«У ЗМІ повідомляли, що мене вигнали з «Анкарагюджю», але це не зовсім правда. Вони не виплатили 300 з обіцяних 600 тисяч «Динамо» за мою оренду і повелася несерйозно, ФІФА робила їм зауваження.

Наш конфлікт з партнером по команді не був справжньою причиною, чому вони розірвали зі мною контракт. Це була звичайна сутичка, які є нормою для тренувань», - заявив Жерсон Родрігеш.

Як повідомляв Укрінформ, після повернення в «Динамо» форвард вже двічі виходив на поле у ​​складі команди Мірчі Луческу. Жерсон забив в грі киян за Суперкубок України проти «Шахтаря» (3:1).