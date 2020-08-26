Що Луческу вже змінив в «Динамо»

Працююча модель захисту, порядок на полі, реалізація і оновлені Сидорчук та Родрігеш.

Новий головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вже виграв два офіційних матчі. Мало того, вже в другому поєдинку він здобув з київським клубом трофей – Суперкубок України. Початок вражає, він повинен дещо послабити градус неприйняття Луческу в середовищі динамівських ультрас і зменшити скепсис спортивних ЗМІ. Багато журналістів й досі вважає призначення Луческу великою помилкою Суркісів.

З іншого боку, не варто переоцінювати чергову перемогу «Динамо» в Суперкубку. Кияни три останні сезони виграють цей трофей, третій за престижністю в нашому футболі. Але на дистанції чемпіонату динамівці грають дуже нестабільно і програють «Шахтарю» титул задовго до останнього туру.

Луческу вивчив «Шахтар» по матчах Ліги Європи. Зокрема, румунський фахівець побачив недоліки команди Луїша Каштру у грі в захисті і використав їх. Усі голи «Динамо» - це саме покарання за помилки гравців «Шахтаря», які не догледіли де Пену і Соля, а Пятов зіграв занадто самонадіяно в моменті з голом Родрігеша.

Зауважимо, що «Динамо» грало без 8-х гравців основи. Захист мав експериментальний вигляд. Фланговий захисник Кендзьора грав в центрі, а Караваєва перевели на ліво. Не факт, що де Пена і Шапаренко будуть основними у Луческу. Шепелєв і Вербич потенційно сильніші. Так само, як і Циганков, який з «Шахтарем» просидів 90 хвилин в запасі. Швидше за все, Луческу вирішив не кидати Циганкова в рубку, коли команда вела в рахунку.

Отже, що змінив Луческу? По-перше, це захист. «Динамо» захищалось компактним блоком з восьми гравців. Грали вони низько, інколи ледь не всі вони були у власному карному майданчику. Луческу вирішив не витрачати на високий пресинг зайву енергію команди. Дійсно, з боку це нагадувало «припаркований автобус», однак це спрацювало.

Критики кажуть, що ця модель сира, було багато помилок і з «Шахтарем» команді Луческу відверто пощастило в кількох моментах. Можливо і так, але при цьому усі відзначають ефективну гру Сидорчука, який виконав неймовірний обсяг чорнової роботи.

По-друге, «Динамо» продемонструвало унікальну реалізацію. Три удари – три голи. Дуже хочеться сподіватися, що Луческу зможе реанімувати динамівську кар’єру Франа Соля і Жерсона Родрігеша. Зокрема, Родрігеш провів з «Шахтарем» дуже сильний матч. Він продуктивно працював на своєму фланзі і навіть долучався до відбору м’яча.

Нарешті, ще одна нова риса цього «Динамо» - порядок і дисципліна на полі. Склалось враження, що Луческу підібрав вірні і зрозумілі слова для команди і ті, чітко виконали усі задачі.

Все добре, але досі незрозуміло як оновлене «Динамо» збирається вести позиційний наступ. У вересні команду Луческу чекає відбір Ліги чемпіонів і щільний графік в чемпіонаті України. Динамівцям критично не вистачає гравців з гострим пасом і вмінням обіграти суперника один в один. Сподіватися лише на Буяльського і Шапаренка – це свідомо звужувати атакуючі можливості «Динамо».

Святослав Василик, Київ