Бразильський захисник Дуглас гратиме за «Дніпро-1»

Дуглас виступав за «Дніпро» в 2013-2016 роках.

Колишній захисник «Дніпра» Дуглас перейшов в «Дніпро-1», повідомляє сайт клубу.

Контракт підписаний на один рік. 30-річний футболіст гратиме під номером 22. Дуглас перейшов у статусі вільного агента. Останньою командою захисника був «Шапекоенсе».

Дуглас виступав за «Дніпро» в 2013-2016 роках. Забив 1 гол в 87 матчах, виходив з командою до фіналу Ліги Європи. Влітку 2016 року на правах вільного агента перебрався в «Сан-Паулу», в складі якого провів лише 1 матч. За «Шапекоенсе» зіграв 73 матчі, віддав 1 гольовий пас.

Як повідомляв Укрінформ, за «Дніпро-1» на правах оренди гратиме півзахисник «Динамо» Сергій Булеца.

Фото: Getty Images