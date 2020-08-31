Півзахисник «Динамо» Булеца повернувся в оренду в «Дніпро-1»

Гравець не підійшов тренеру киян Мірчі Луческу.

«Дніпро-1» оголосив про перехід хавбека «Динамо» Сергія Булеци на правах оренди, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

Угода розрахована на сезон-2020/21. 21-річний футболіст в минулому сезоні також виступав за «Дніпро-1» в оренді. Влітку Булеца повернувся в «Динамо» і пройшов збори з першою командою.

У сезоні-2019/20 Булеца зіграв 29 матчів, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» може віддати в оренду італійському клубу «Болонья» нападника Владислава Супрягу.

Фото: facebook.com/fcdynamoua