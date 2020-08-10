Булеца: З Луческу тренування "Динамо" стали більш інтенсивними

Футбольний хавбек київського "Динамо" Сергій Булеца розповів про заняття під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу і поділився планами на майбутнє.

Гравець зазначив, що тренування стали більш інтенсивними, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Наші тренування змінилися. Тренувальний процес проходить на тлі позитивних емоцій. Заняття стали швидшими, інтенсивнішими. Граємо лише у два дотики. Відпрацьовуємо цей момент, щоб грати так само і в матчах, не втрачати м'яч у простих ситуаціях. На теорії тренер вказує нам на помилки, пояснює, як краще діяти на полі, як грати на своїх позиціях... Звичайно, мені хочеться залишитися у Києві. "Динамо" є "Динамо". А там - побачимо. На мою позицію претендують 4-5 гравців, але я боротимуся", - сказав футболіст.

Додамо, що 21-річний Булеца сезон-2019/2020 провів в оренді у "Дніпрі-1" (27 матчів, 4 забиті м'ячі).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.