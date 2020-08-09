«Динамо» анонсувало спаринг з «Поліссям»

Матч зіграють 12 серпня на базі київського клубу.

12 серпня відбудеться товариський матч «Динамо» - «Полісся» (Житомир), повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Час початку контрольного матчу поки не повідомляється. Матч зіграють на базі київського клубу в Конча-Заспі.

«Полісся» в сезоні другої ліги, який завершився достроково, фінішувало другим і вийшло в першу лігу.

Це буде третій товариський матч киян під керівництвом Мірчі Луческу. 7 серпня кияни перемогли «Верес» (3:0), а 11 серпня відбудеться спаринг з «Десною».

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграло перший контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу. Київський клуб переміг «Верес» 3:0.