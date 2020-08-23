"Інгулець" та "Дніпро-1" зіграли внічию у чемпіонаті УПЛ

Унічию (1:1) завершився 23 серпня матч стартового туру 30-го чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між "Інгульцем" з Петрового та "Дніпром-1".

М'ячі на "Дніпро-Арені" забивали: Денис Балан (42) - у складі "Інгульця; Андрій Цуріков (33) - у суперників, передає Укрінформ. У неділю також пройде заключний поєдинок 1-го туру. "Ворскла" у Полтаві приймає львівський "Рух" Гру, яка розпочнеться о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1". Результати зустрічей, які відбулися 21-22 серпня: "Динамо" (Київ) - "Олімпік" (Донецьк) - 4:1 Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56), Віктор Циганков (87) - Сергій Політило (23) Автогол: Тарас Завійський ("Олімпік", 15). "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 3:1 Алан Патрік (60, з пенальті та 69), Тете (72) - Денис Костишин (76) Нереалізовані пенальті: Тайсон ("Шахтар", 45+1), Марлос ("Шахтар", 52). "Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 3:1 Олександр Філіппов (56, з пенальті), Йоонас Тамм (62), Пилип Будківський (73) - Денис Фаворов (43). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Суперкубка України "Шахтар" - "Динамо" "Олександрія" - "Маріуполь" - 4:1 Дмитро Шастал (45), Артем Гордієнко (47), Богдан Мишенко (49), Денис Безбородько (90+1) - Андрій Кулаков (82). Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату. Фото: scdnipro1.com.