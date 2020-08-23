"Інгулець" та "Дніпро-1" зіграли внічию у чемпіонаті УПЛ
М'ячі на "Дніпро-Арені" забивали: Денис Балан (42) - у складі "Інгульця; Андрій Цуріков (33) - у суперників, передає Укрінформ.
У неділю також пройде заключний поєдинок 1-го туру. "Ворскла" у Полтаві приймає львівський "Рух" Гру, яка розпочнеться о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Результати зустрічей, які відбулися 21-22 серпня:
"Динамо" (Київ) - "Олімпік" (Донецьк) - 4:1
Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56), Віктор Циганков (87) - Сергій Політило (23)
Автогол: Тарас Завійський ("Олімпік", 15).
"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 3:1
Алан Патрік (60, з пенальті та 69), Тете (72) - Денис Костишин (76)
Нереалізовані пенальті: Тайсон ("Шахтар", 45+1), Марлос ("Шахтар", 52).
"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 3:1
Олександр Філіппов (56, з пенальті), Йоонас Тамм (62), Пилип Будківський (73) - Денис Фаворов (43).
"Олександрія" - "Маріуполь" - 4:1
Дмитро Шастал (45), Артем Гордієнко (47), Богдан Мишенко (49), Денис Безбородько (90+1) - Андрій Кулаков (82).
Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.
Фото: scdnipro1.com.