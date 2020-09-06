Нападник «Динамо» Супряга готовий перейти в «Болонью»
Укрінформ
Клуби поки не можуть домовитись по сумі трансферу.
Нападник «Динамо» Владислав Супряга позитивно ставиться до можливого трансферу в «Болонью», повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, «Болонья» практично завершила трансфер півзахисника «Хартс» Аарона Хікі і тепер сконцентрується на переговорах з українським форвардом.
Відзначається, що клуби поки не можуть домовитися по сумі трансферу.
Раніше про переговори по трансферу Супряги повідомляли спортивний директор «Болоньї» Ріккардо Бігон і менеджер італійського клубу Марко Ді Вайо.
Як повідомляв Укрінформ, «Болонья» запропонувала «Динамо» оренду Супряги із зобов'язанням викупу.
Фото: facebook.com/fcdynamoua