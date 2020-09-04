«Динамо» зіграє спаринг з «Колосом»

Кияни прийматимуть клуб з Ковалівки 5 вересня на своїй базі.

«Динамо» завтра, 5 вересня, проведе товариський матч з «Колосом». Спаринг відбудеться на клубній базі киян, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Перший офіційний матч «Динамо» після паузи відбудеться через тиждень, 11 вересня. Кияни зустрінуться з «Десною» в стартовій грі другого туру чемпіонату України.

У першому турі УПЛ «Динамо» перемогло «Олімпік» (4:1), а «Колос» поступився «Шахтарю» (1:3).

Як повідомляв Укрінформ, у вересні обидві команди почнуть свій єврокубковий сезон. «Динамо» 15 вересня в Києві зіграє з голландським АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. «Колос» через два дня гратиме з грецьким «Арісом» в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.