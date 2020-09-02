«Колос»: стадіон, новачки, єврокубки

Ковалівський «Колос» презентував оновлений стадіон для домашніх ігор команди.

2 вересня у селі Ковалівці Білоцерківського району відбулося урочисте відкриття реконструйованого стадіону місцевого клубу «Колос». У порівнянні з попередньою версією арени, нинішня вміщує п`ять тисяч глядачів. Під час реконструкції покращили системи дренажу, поливу й підігріву.

Також приділили увагу зручностям для ЗМІ: виділили місце для телекамер, коментаторських позицій, збудували телебашти та підготували умови для використання системи VAR на матчах.

Всередині адміністративної будівлі стадіону знаходяться роздягальні, конференц-зал і приміщення для арбітрів. Ноу-хау стадіону – зала для розминок із постеленим всередині газоном.

За словами президента «Колоса» Андрія Засухи, реконструкція стадіону обійшлася сім’ї Засух в 160 мільйонів гривень.

Попри всі нововведення, команда зможе зіграти на своєму стадіоні лише в кваліфікації до Ліги Європи. В разі потрапляння до групового етапу домашні ігри доведеться грати аби на «Олімпійському», або на стадіоні «Динамо» імені Лобановського в Києві.

Разом з відкриттям відбулася ще одна подія – презентація новачків «Колоса». Варто відзначити, що ковалівці орендували капітана і лідера молодіжки «Динамо» Євгена Ісаєнка та голкіпера Владислава Кучерука. Серед п’яти нових футболістів найбільше виділявся одіозний форвард «Дніпра» та збірної України Євген Селезньов

«Якщо «Колос» вийде до групи Ліги Європи, то на 50% я свою місію в клубі виконав. А свої 14 голів задля рекорду я забити встигну», – заявив новоспечений гравець «Колоса» Євген Селезньов.

Президент ковалівців Андрій Засуха говорить: «Реконструювали стадіон «по книжці», аби представники з УЄФА дозволили тут грати».

Президент клубу сьогодні говорив багато та відверто. Він повідав спільноті про свої побоювання: «Дуже не хочу, аби «Колос» став тимчасовим спалахом, потрібно бути стабільними. В Ковалівці живе 1600 людей і вони мають свою команду. Дуже хочу, аби про нас, наших гравців дізналися в Європі», – додав Засуха.

Нагадаємо, що «Колос» другий рік в УПЛ і з першого ж сезону пробився у єврокубки, реконструював стадіон і провів плідну трансферну кампанію. Вже 17 вересня команда зіграє з грецьким «Арісом» в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Віталій Ткачук, Київ – Ковалівка

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