Мораес зіграв не найкращий матч – експерт

На думку Євгена Левченка, збірна України помилялась, але в другому таймі зіграла краще.

Колишній футболіст збірної України та експерт телеканалу «Футбол» Євген Левченко прокоментував перемогу команди Андрія Шевченка над Швейцарією (2:1) в першому турі Ліги націй.

«Насправді, те що помилки були – це логічно. Команда вперше зібралася через 10 місяців. Здорово, що хлопці швидко адаптувалися. У другому таймі було видно, наскільки простіше почали грати.

Дуже складно було Мораесу, практично ніхто не допомагав, весь час був один. З його боку, звичайно ж, не найкращий матч», - сказав Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.