Став відомий арбітр матчу України та Швейцарії в Лізі націй УЄФА
Укрінформ
Шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом обслужить матч між національними збірними України та Швейцарії в рамках першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.
Як повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу (УЄФА), асистентами Екберга стануть Мехмет Джулум і Стефан Халлберг, а резервним арбітром - Каспар Шеберг, передає Укрінформ.
Поєдинок відбудеться 3 вересня у Львові. Початок - о 21.45.
В іншій зустрічі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Штутгарті зійдеться з національною командою Іспанії.
На фото: Андреас Екберг (Getty images).