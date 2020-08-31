Став відомий арбітр матчу України та Швейцарії в Лізі націй УЄФА

Шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом обслужить матч між національними збірними України та Швейцарії в рамках першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

Як повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу (УЄФА), асистентами Екберга стануть Мехмет Джулум і Стефан Халлберг, а резервним арбітром - Каспар Шеберг, передає Укрінформ. Поєдинок відбудеться 3 вересня у Львові. Початок - о 21.45. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія В іншій зустрічі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Штутгарті зійдеться з національною командою Іспанії. На фото: Андреас Екберг (Getty images).