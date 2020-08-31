Став відомий арбітр матчу України та Швейцарії в Лізі націй УЄФА

Став відомий арбітр матчу України та Швейцарії в Лізі націй УЄФА

Укрінформ
Шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом обслужить матч між національними збірними України та Швейцарії в рамках першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

Як повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу (УЄФА), асистентами Екберга стануть Мехмет Джулум і Стефан Халлберг, а резервним арбітром - Каспар Шеберг, передає Укрінформ.

Поєдинок відбудеться 3 вересня у Львові. Початок - о 21.45.

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В іншій зустрічі четвертої групи Ліги А збірна Німеччини в Штутгарті зійдеться з національною командою Іспанії.

На фото: Андреас Екберг (Getty images).

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