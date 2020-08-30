На кого робитиме ставку Шевченко?

Тренерський штаб анонсує великі кадрові експерименти в збірній на старті Ліги націй.

За декілька днів збірна України розпочинає свій шлях в Лізі націй матчем проти Швейцарії, після чого – поєдинок проти Іспанії. Що для нас ця Ліга націй та кого слід чекати в основному складі «синьо-жовтих»?

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед відкритим тренуванням команди 27-го серпня дав прес-конференцію для журналістів. «В Лізі Націй я бачу можливість експериментувати, дати можливість молодим футболістам проявити себе. Можливо, через деякий час хтось з них стане основним на чемпіонаті Європи й у відборі до чемпіонату світу», - сказав коуч національної команди.

На матчі Ліги Націй в розташування збірної України приїхали 36 футболістів. Бущан, Тимчик, Бондар, Супряга та Сирота вперше отримали виклик до національної команди.

Конкурент П’ятову і омолодження захисту

Перший матч Україна проведе 3-го вересня на арені Львів проти Швейцарії. Кому з молодих футболістів варто дати шанс в першу чергу? Порівнюватимемо зі складом збірної України на матч відбору до Євро проти португальців у Києві.

Враховуючи висловлювання Шевченка на прес-конференції та бліду гру П’ятова у Суперкубку України, на воротах має стояти Андрій Лунін. Він продуктивно провів сезон в оренді за «Ов’єдо», зіграв 20 матчів (шість з них «на нуль») та допоміг команді втриматися в Сегунді. Іспанське спортивне видання Marca запевнює, що Лунін в новому сезоні стане дублером Тібо Куртуа в мадридському «Реалі».

Лінія захисту може стати справжньою несподіванкою для українського вболівальника. За позицію лівого захисника змагаються одразу три футболісти. Основним на цій позиції є Віталій Миколенко, яким цікавляться топ-клуби Європи. Ще одним лівим захисником є чемпіон Бельгії у складі «Брюгге» Едуард Соболь. Враховуючи потенціал Миколенка, саме він гратиме на цій позиції. Соболь, натомість завжди зможе підстрахувати партнера по збірній за потреби.

Третім лівим захисником є гравець «гірників» Микола Матвієнко. Враховуючи універсальність Миколи, варто очікувати його вихід в центрі захисту. Позиція центрального оборонця буквально закріплена за Миколою в збірній. Нагадаємо, що італійське «Наполі» запропонувало «Шахтарю» 15 мільйонів євро за Матвієнка.

Вибір другого центрального дуже широкий для Шевченка: Бондар або Кривцов для створення донецького дуету, Попов, Сирота, Бурда, Пластун і Шабанов для награвання нової зв’язки в центрі захисту.

На позиції правого захисника швидше за все гратиме динамівець Олександр Тимчик. Він вдало провів сезон в оренді в «Зорі» та повернувся до розташування столичного клубу. Болбат, натомість, програв конкуренцію Додо в «Шахтарі», а Караваєв грав дуже посередньо, як і все «Динамо» минулого сезону.

Трикутник в центрі поля

В центрі поля однозначно з’явиться Олександр Зінченко. Він втратив місце в основному складі і зараз немає ігрової практики в «Манчестер Сіті». Матчі національної команди для нього – можливість набратися впевненості та довести свою профпридатність. Шевченко теж був в подібній ситуації, виступаючи за «Челсі».

В парі із Зінченком в середині гратиме Руслан Малиновський. Його «Аталанта» круто виглядала минулого сезону. Голи в Серії А, зокрема «Ювентусу», «Пармі», та загалом вдалі виступи за нову для себе команду – це найкращий приклад високого класу Малиновського. Руслан потрапив у топ-100 кращих в чемпіонаті Італії.

Нижче за Зінченка та Малиновського може розташуватися Ігор Харатін – чемпіон Угорщини з «Ференцварошом». Головний тренер угорців Сергій Ребров зізнався, що особисто порадив Шевченку викликати Ігоря в збірну.

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Чи отримає шанс Супряга?

Всі ролі попереду визначені: Андрій Ярмоленко праворуч, Марлос ліворуч з відтяжкою в центр і двоє претендентів на позицію чистого форварда – Мораес і Роман Яремчук. Останній нещодавно відновився після травми. В разі чого замінити вінгерів може перевірений в боях Віктор Циганков.

В трійці нападу сюрпризом може стати поява динамівця Владислава Супряги з перших хвилин. Його прогрес в минулому сезоні, повернення в київський клуб та інтерес італійських команд – все це повинно вплинути на рішення Шевченка освіжити атаку збірної.

За потреби підсилити нашу збірну може ряд висококласних футболістів. Серед молоді відзначимо хавбека Шапаренка (повернувся в основу «Динамо») та центрбеків Сироту («Динамо») і Бондара («Шахтар»), які поступово стають ключовими фігурами в захисті своїх клубів.

Свій шлях в новому сезоні Ліги Націй збірна України розпочне 3-го вересня проти збірної Швейцарії на «Арені Львів» о 21:45.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт УАФ, facebook.com/alex.glyvynskyy