У «Вересі» спалах коронавірусу, клуб просить перенести матч Кубка України

З урахуванням травмованих гравців, в команді залишається 10 футболістів, які можуть зіграти в матчі.

Шість футболістів клубу Першої ліги – рівненського «Вереса» здали позитивні тести на коронавірус. У частині гравців з'явилися симптоми хвороби, повідомляє клубна сторінка на Фейсбук.

29 серпня «Верес» має провести матч проти черкаського «Дніпра» в рамках першого етапу Кубка України. Рівненський клуб звертатиметься до Дирекції з проведення Кубка України з проханням перенести матч.

У клубі повідомляють, що з урахуванням травмованих гравців, в команді залишається 10 футболістів, які можуть зіграти в матчі.

Як повідомляв Укрінформ, «Верес» здобув путівку у Першу лігу після того, як переміг у стикових матчах «Черкащину» - 2:0 і 1:1.

Фото: facebook.com/veres.club