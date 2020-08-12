Кубок України з футболу стартує 26 серпня, фінал пройде 12 травня

Виконком Української асоціації футболу затвердив 12 серпня регламент та формат Кубка України-2020/2021.

Турнір складатиметься із семи етапів, серед яких - два попередні, повідомляє пресслужба УАФ.

Перший етап заплановано провести 26-29 серпня 2020 року, другий - 16 вересня (базова дата), 1/16 финалу (третій попередній етап) - 30 вересня, 1/8 фіналу - 2 грудня, 1/4 фіналу - 3 березня 2021 року, півфінал - 21 квітня. Фінальний поєдинок має відбутися на міському стадіоні Тернополя 12 травня.

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Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. На кожному етапі проводиться сліпе жеребкування. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, матч проходитиме на полі команди, яка має непарний номер під час жеребкування та стадіон відповідної категорії.

Фото: uaf.ua.