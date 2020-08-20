«Верес» і «Альянс» вийшли в Першу лігу

Це буде дебютний виступ «Альянсу» з смт. Липова Долина (Сумська обл.) в Першій лізі.

«Верес» (Рівне) і «Альянс» (Липова Долина) вийшли в Першу лігу за підсумками плей-офф, повідомляє Укрінформ.

«Верес» за сумою двох матчів плей-офф за участь в Першій лізі переміг «Черкащину» - 2:0 і 1:1.

Клуб з Рівного вийшов в Першу лігу, «Черкащина» вилетіла в Другу лігу. Останній раз клуб під назвою «Верес» грав у Першій лізі в сезоні 2016/17.

«Альянс» в двох зустрічах обіграв запорізький «Металург» - 2:0 і 1:0. Це буде дебютний виступ «Альянсу» з смт. Липова Долина (Сумська обл.) в Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що ПФЛ може допустити до участі в Першій лізі всі чотири клуби плей-офф, бо «Балкани» знімуться з турніру і заявляться до Другої ліги.

Фото: сайт ФК "Альянс"