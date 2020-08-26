«Колос» відкриє оновлений клубний стадіон 2 вересня

В минулому сезоні «Колос» грав домашні матчі в Києві.

2 вересня в Ковалівці відбудеться відкриття оновленого стадіону клубу УПЛ - «Колос», повідомляє офіційний сайт клубу.

Відкриття розпочнеться о 14:00. Кількість представників ЗМІ обмежать у зв'язку з коронавірусом.

«Колос» на цій арені проводитиме свої домашні матчі в УПЛ і єврокубках. «Колос» вперше в історії клубу гратиме в кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляв Укрінформ, головний тренер «Колоса» Руслан Костишин заявив, що новий стадіон клубу з Ковалівки підготують вже до старту кваліфікації Ліги Європи.

Фото: сайт ФК "Колос"