«Колос» планує грати в Лізі Європи вже на рідному стадіоні в Ковалівці

Команда Руслана Костишина вийшла в єврокубки за підсумками дебютного сезону в УПЛ.

Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин в коментарі zbirna.com заявив, що, ймовірно, новий стадіон клубу з Ковалівки підготують вже до старту кваліфікації Ліги Європи.

«Зараз в наших планах добре відпочити, щоб потім якісно підготуватися до сезону. Команда збереться орієнтовно 10 серпня. Думаємо провести два контрольні матчі. Але все залежатиме від календаря. Поки що в наших планах зіграти з «Олімпіком» та «Поділлям». Ігри відбудуться 15 і 16 серпня.

Думаю, що в Лізі Європи ми гратимемо на нашому стадіоні. Звичайно, президент знає більше, але, наскільки я знаю, терміни витримуються, і перший домашній матч сезону проведемо вже на своєму полі», - сказав Костишин.

«Колос» вперше в своїй історії зіграє у кваліфікації Ліги Європи після того, як обіграв «Маріуполь» (1:0) у фіналі плей-офф УПЛ. В минулому сезоні «Колос» домашні матчі грав у Києві.

Фото: poglyad.tv