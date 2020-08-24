Рябоконь - кращий тренер 1 туру футбольного чемпіонату УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки стартового туру чемпіонату країни сезону-2020/2021.

Лауреатом у номінації "Кращий тренер туру" став наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь, передає Укрінформ.

Рябоконь набоав 4,6 бала з п'яти можливих за п'ятьма критеріями оцінки.

Як повідомлялося, в одному з центральних поєдинків туру "Десна" у Чернігові завдала поразки принциповому супернику - луганській "Зорі" (3:1).

Фото: desna.football.