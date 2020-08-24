Де дивитися матч Суперкубка-2020 "Шахтар" - "Динамо"

У вівторок, 25 серпня, відбудеться футбольний матч за Суперкубок України між чемпіоном УПЛ донецьким "Шахтарем" та володарем національного Кубка київським "Динамо".

Зустріч зі столичного НСК "Олімпійський" у прямому ефірі транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Поєдинок розпочнеться о 21.00, передає Укрінформ.

Головна спортивна арена країни уперше стане місцем футбольного Суперкубка, який розігрується з 2004 року. 10 разів матчі проходили в Одесі, двічі - у Полтаві, по разу - в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Головним арбітром поєдинку призначений 40-річний Віталій Романов із Дніпра, який, до речі, відсудив і Суперкубок-2019, в якому динамівці перемогли донеччан з рахунком 2:1.

Додамо, що "Шахтар" і "Динамо" здобували трофей по 8 разів. В особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, "Шахтар" - 5.

Фото: shakhtar.com.